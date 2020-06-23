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Циганик: У матчі з Динамо арбітр лояльніше ставився до Колоса

20:00 - Читать на русском
Циганик: У матчі з Динамо арбітр лояльніше ставився до Колоса
Динамо – Колос / фото: Динамо

Журналіст Ігор Циганик у програмі "Циганик LIVE" оцінив арбітраж у матчі 27-го туру УПЛ Динамо – Колос.

64’ Віктор Циганков
87’ Карлос Де Пена
 
Кирило Петров 64’
Арні Вільх'яльмссон 69’
64’ Кирило Петров
64’ Віктор Циганков
69’ Арні Вільх'яльмссон
87’ Карлос Де Пена

"Переважає точка зору, що Колос "вбили". Хочу сказати, що внутрішньо десь я навіть обурений такою позицією. Мушу запитати: "А що вчора сталося?"

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Розкажіть, в якому з епізодів арбітр матчу Динамо – Колос "вбив" ковалівців? Я розумію емоції, розумію, що довго дивляться повтори, що з цим є проблема. У нас тераріум у судівському корпусі. Старші заздрять молодим, когось взяли у судді ФІФА, когось не взяли.

Якщо розбирати вчорашній матч, то мені прикро дивитися на емоції пана Руслана Костишина. Емоції портібно прибирати і дивитися на на ситуацію свідомо. Якби Богданов забив перший пенальті, то Колос би вів у рахунку. Кожна з команд пробила по два пенальті, просто Динамо забило двічі, а Колос лише один раз. Я не побачив ніякого вбивства. Навпаки, думаю, що арбітр лояльніше ставився до Колоса у цьому матчі. Переглянемо всі пенальті, всім ці моменти. Де Бойко вбив Колос?" – сказав Циганик.

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Ігор Циганик Колос Колос Руслан Руслан Костишин Сергій Сергій Бойко Динамо - Колос Динамо Динамо
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