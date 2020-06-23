Циганик: У матчі з Динамо арбітр лояльніше ставився до Колоса

Журналіст Ігор Циганик у програмі "Циганик LIVE" оцінив арбітраж у матчі 27-го туру УПЛ Динамо – Колос.

"Переважає точка зору, що Колос "вбили". Хочу сказати, що внутрішньо десь я навіть обурений такою позицією. Мушу запитати: "А що вчора сталося?"

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Розкажіть, в якому з епізодів арбітр матчу Динамо – Колос "вбив" ковалівців? Я розумію емоції, розумію, що довго дивляться повтори, що з цим є проблема. У нас тераріум у судівському корпусі. Старші заздрять молодим, когось взяли у судді ФІФА, когось не взяли.

Якщо розбирати вчорашній матч, то мені прикро дивитися на емоції пана Руслана Костишина. Емоції портібно прибирати і дивитися на на ситуацію свідомо. Якби Богданов забив перший пенальті, то Колос би вів у рахунку. Кожна з команд пробила по два пенальті, просто Динамо забило двічі, а Колос лише один раз. Я не побачив ніякого вбивства. Навпаки, думаю, що арбітр лояльніше ставився до Колоса у цьому матчі. Переглянемо всі пенальті, всім ці моменти. Де Бойко вбив Колос?" – сказав Циганик.

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