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Цыганык: В матче с Динамо арбитр лояльнее относился к Колосу

20:00 - Читати українською
Цыганык: В матче с Динамо арбитр лояльнее относился к Колосу
Динамо – Колос / фото: Динамо

Журналист Игорь Цыганык в программе "Цыганык LIVE" оценил арбитраж в матче 27-го тура УПЛ Динамо – Колос.

64’ Виктор Цыганков
87’ Карлос Де Пена
 
Кирилл Петров 64’
Арни Вильхьяльмссон 69’
64’ Кирилл Петров
64’ Виктор Цыганков
69’ Арни Вильхьяльмссон
87’ Карлос Де Пена

"Преобладает точка зрения, что Колос "убили". Хочу сказать, что внутренне где-то я даже возмущен такой позицией. Должен спросить: "А что вчера случилось?"

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Расскажите, в каком из эпизодов арбитр матча Динамо – Колос "убил" ковалевцев? Я понимаю эмоции, понимаю, что долго смотрят повторы, с этим есть проблемы. У нас террариум в судейском корпусе. Старшие завидуют молодым, кого-то взяли в судьи ФИФА, кого-то не взяли.

Если разбирать вчерашний матч, то мне обидно смотреть на эмоции господина Руслана Костышина. Эмоции нужно убирать и смотреть на ситуацию сознательно. Если бы Богданов забил первый пенальти, то Колос бы вел в счете. Каждая из команд пробила по два пенальти, просто Динамо забило дважды, а Колос – только один раз. Я не увидел никакого убийства. Наоборот, думаю, что арбитр лояльнее относился к Колосу в этом матче. Пересмотрим все пенальти, всем эти моменты. Где Бойко убил Колос?" – сказал Цыганык.

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Игорь Цыганык Колос Колос Руслан Руслан Костышин Сергей Сергей Бойко Динамо Киев - Колос Динамо Киев Динамо Киев
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