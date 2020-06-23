Цыганык: В матче с Динамо арбитр лояльнее относился к Колосу

Журналист Игорь Цыганык в программе "Цыганык LIVE" оценил арбитраж в матче 27-го тура УПЛ Динамо – Колос.

"Преобладает точка зрения, что Колос "убили". Хочу сказать, что внутренне где-то я даже возмущен такой позицией. Должен спросить: "А что вчера случилось?"

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Расскажите, в каком из эпизодов арбитр матча Динамо – Колос "убил" ковалевцев? Я понимаю эмоции, понимаю, что долго смотрят повторы, с этим есть проблемы. У нас террариум в судейском корпусе. Старшие завидуют молодым, кого-то взяли в судьи ФИФА, кого-то не взяли.

Если разбирать вчерашний матч, то мне обидно смотреть на эмоции господина Руслана Костышина. Эмоции нужно убирать и смотреть на ситуацию сознательно. Если бы Богданов забил первый пенальти, то Колос бы вел в счете. Каждая из команд пробила по два пенальти, просто Динамо забило дважды, а Колос – только один раз. Я не увидел никакого убийства. Наоборот, думаю, что арбитр лояльнее относился к Колосу в этом матче. Пересмотрим все пенальти, всем эти моменты. Где Бойко убил Колос?" – сказал Цыганык.

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