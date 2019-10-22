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Циганик повідомив, що Динамо отримає чималу суму від майбутнього трансферу Яремчука

17:52 1903 Читать на русском
Циганик повідомив, що Динамо отримає чималу суму від майбутнього трансферу Яремчука
Роман Яремчук / фото: УАФ

Ведучий "Профутболу" Ігор Циганик в ефірі програми "Циганик LIVE" розповів, що київське Динамо зацікавлене у тому, щоби Гент продав Романа Яремчука якомога дорожче.

"Динамо зацікавлене у тому, щоб Яремчуком цікавилось більше клубів, і його трансферна ціна була якомога вищою. Тому що під час продажу Романа у Гент сума трансферу становила 2 млн євро плюс 30% від подальшого продажу.

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Тобто Динамо може заробити достатньо хорошу суму на Яремчуку. Якщо Гент ставить цінник у 10 млн євро на цього футболіста, то Динамо може отримати 3 млн, а можливо, навіть і більше. Тому кияни дещо переживають, щоб цей футболіст заграв і засвітився", – сказав Циганик.

Нагадаємо, Яремчук перебрався в Гент у серпні 2017-го року, відтоді зігравши за бельгійський клуб 94 матчі у всіх турнірах, забивши 31 гол та віддавши 9 асистів.

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Теги
Ігор Циганик Українці за кордоном Динамо Динамо Гент Гент Роман Яремчук Роман Яремчук
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