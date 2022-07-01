Журналіст Ігор Бурбас повідомив про одну з особливостей майбутнього сезону Української Прем'єр-ліги.

Учасники єврокубків від України отримали дозвіл на проведення матчів між собою за кордоном на період виступів у єврокубках, стверджує Бурбас у своєму Telegram-каналі.

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Календар змагань буде враховувати цей фактор. У єврокубках від України виступатимуть Шахтар, Динамо, СК Дніпро-1, Зоря та Ворскла.

Нагадаємо, базовою датою старту нового сезону Прем'єр-ліги є 20 серпня. Минула кампанія була достроково завершена через повномасштабне вторгнення Росії.

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