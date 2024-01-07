"Я знаю Сергея Реброва и всех его помощников. Они работали со мной в академии Динамо. Я думаю, что этот состав, который сейчас у сборной Украины, он даже на 2% не раскрылся.

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Я знаю тренерский штаб – они могут очень много дать сборной Украины. Надо просто немного больше времени, чтобы они поставили свою тактику, игру, чтобы у всех было понимание.

Я слежу, конечно, за матчами сборной Украины. Это очень хорошая команда, большинство игроков которой играют в топовых чемпионатах. Я думаю, все топ-сборные, которые выходят против команды Реброва, никогда не расслаблены. Потому что можно ожидать чего угодно от сборной Украины.

Какой шанс у этой команды пробиться на чемпионат Европы? Думаю, что преимущество на стороне украинцев. Будет матч – посмотрим. Я болею, надеюсь и переживаю за сборную Украины. Я немало прожил в Украине и был частью этой сборной. Не основной, но всех возрастных категорий", – сказал Цитаишвили в комментарии NV.

Напомним, в борьбе за выход на Евро-2024 Реброва и Ко ждет поединок с Боснией и Герцеговиной. В случае успеха в решающем матче украинцы встретятся с победителем дуэли Израиль – Исландия. Раунд плей-офф состоит из одного матча на стадиях полуфинала и финала. Поединки запланированы на 21 и 26 марта.

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