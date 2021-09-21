"Це його вибір": Ващук відреагував на рішення Петракова не викликати Маліновського до збірної України
Колишній захисник Динамо та збірної України Владислав Ващук прокоментував роботу Олександра Петракова на чолі національної команди.
"Робота Петракова на чолі збірної України у вересневих матчах? Цілком нормально. Наставник знайомиться з командою. Він прекрасно розуміє, що на ньому відповідальність за вихід на чемпіонат світу. Ситуація в нашій групі дуже заплутана. На друге місце, вважаю, претендує чотири команди. Не варто списувати з рахунків збірну Казахстану, яка має характер, з огляду на її недавні матчі проти України і Боснії та Герцеговини.
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Поєдинки з Фінляндією та Боснією та Герцеговиною? Без перебільшення, ці матчі стануть ключовими для збірної України. У вересні в поєдинку з Казахстаном ми втратили, а з Францією – здобули. Однак зараз будь-яка втрата очок може відгукнутися на фініші турніру. Відступати нікуди.
Невиклик Маліновського на жовтневі поєдинки? Склад визначає головний тренер. Це його вибір. Він несе відповідальність за гру і за результат. Сьогодні у нас стало модним обговорювати рішення тренерів, слова гравців. Футболісти не мають права видавати в ефір, що їм подобається або не подобається. Мене завжди вчили, що якщо наставник сказав або вирішив, це закон", – поділився Ващук у коментарі Команда№1.
Зазначимо, що збірна України зіграє проти Фінляндії 9 жовтня та проти Боснії та Герцеговини 12 жовтня без Руслана Маліновського – наставник "синьо-жовтих" Олександр Петраков вирішив не викликати хавбека через нещодавній конфлікт.
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