"Робота Петракова на чолі збірної України у вересневих матчах? Цілком нормально. Наставник знайомиться з командою. Він прекрасно розуміє, що на ньому відповідальність за вихід на чемпіонат світу. Ситуація в нашій групі дуже заплутана. На друге місце, вважаю, претендує чотири команди. Не варто списувати з рахунків збірну Казахстану, яка має характер, з огляду на її недавні матчі проти України і Боснії та Герцеговини.

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Поєдинки з Фінляндією та Боснією та Герцеговиною? Без перебільшення, ці матчі стануть ключовими для збірної України. У вересні в поєдинку з Казахстаном ми втратили, а з Францією – здобули. Однак зараз будь-яка втрата очок може відгукнутися на фініші турніру. Відступати нікуди.

Невиклик Маліновського на жовтневі поєдинки? Склад визначає головний тренер. Це його вибір. Він несе відповідальність за гру і за результат. Сьогодні у нас стало модним обговорювати рішення тренерів, слова гравців. Футболісти не мають права видавати в ефір, що їм подобається або не подобається. Мене завжди вчили, що якщо наставник сказав або вирішив, це закон", – поділився Ващук у коментарі Команда№1.

Зазначимо, що збірна України зіграє проти Фінляндії 9 жовтня та проти Боснії та Герцеговини 12 жовтня без Руслана Маліновського – наставник "синьо-жовтих" Олександр Петраков вирішив не викликати хавбека через нещодавній конфлікт.

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