"Работа Петракова во главе сборной Украины в сентябрьских матчах? Вполне нормально. Наставник знакомится с командой. Он прекрасно понимает, что на нем ответственность за выход на чемпионат мира. Ситуация в нашей группе очень запутанная. На второе место, считаю, претендует четыре команды. Не стоит списывать со счетов сборную Казахстана, которая имеет характер, учитывая ее недавние матчи против Украины и Боснии и Герцеговины.

Без Малиновского и с неожиданностями: Петраков объявил состав сборной Украины на октябрьские матчи отбора к ЧМ-2022

Поединки с Финляндией и Боснией и Герцеговиной? Без преувеличения, эти матчи станут ключевыми для сборной Украины. В сентябре в поединке с Казахстаном мы потеряли, а с Францией – добыли. Однако сейчас любая потеря очков может аукнуться на финише турнира. Отступать некуда.

Невызов Малиновского на октябрьские поединки? Состав определяет главный тренер. Это его выбор. Он несет ответственность за игру и за результат. Сегодня у нас стало модным обсуждать решения тренеров, слова игроков. Футболисты не имеют права выдавать в эфир, им нравится или не нравится. Меня всегда учили, что если наставник сказал или решил, это закон", – поделился Ващук в комментарии Команда№1.

Отметим, что сборная Украины сыграет против Финляндии 9 октября и против Боснии и Герцеговины 12 октября без Руслана Малиновского – наставник "сине-желтых" Александр Петраков решил не вызывать хавбека из-за недавнего конфликта

Головна проблема Петракова – сам Петраков: тренеру потрібно змінюватися, щоб поїхати у Катар