"Щоб я зараз не сказав, це буде виглядати як виправдання. Я вважаю, що в команді були деякі футболісти, які не відповідали рівню завдань. Щоб зберегти прописку в УПЛ, потрібен кістяк з досвідчених гравців, які будуть битись на полі заради перемоги. У Львові таких футболістів було недостатньо. Ми тільки оборонялись у матчах і взагалі не атакували.

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Також мені не зрозуміла зміна тренера після декількох турів. Всередині команди була погана атмосфера, підозри від керівництва, деяких футболістів возили на детектор брехні після однієї гри. Це взагалі комедія. Більш детально про це не хочу говорити.

Хто спілкувався із командою з керівництва? Деколи заходив Вадим Олегович Левчук і мотивував нас. Інколи бувало навіть таке, що нам за поразку давали премію, як за нічию. Це було після матчу з Шахтарем, коли ми поступились 1:2, пропустивши на останній хвилині. Суму за умовами контракту розголошувати не можу. Це невеликі гроші, але сам факт, що дали ні за що. Я не прихильник премій за поразки.

Але премії були, коли в нас ще зберігалися шанси зберегти прописку в УПЛ. А коли стало зрозуміло, що Львів вилітає, то почалась комедія. Мені пощастило забрати одну зарплату з відходом, хоча в мене була ще угода на рік. Інші хлопці, які залишились в команді після того, як я пішов, не отримали грошей досі. Я забрав зарплату та розірвав угоду – зробив так, як свого часу в Карпатах. Щось не складається у мене зі Львовом", – розповів Дитятьєв у коментарі Українському футболу.

Нагадаємо, Олексій перебував на контракті у львівському клубі з січня по липень 2023 року. Нині футболіст заліковує травму і шукає новий клуб.

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