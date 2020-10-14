Заслужений тренер України Микола Павлов оцінив вклад гравців Динамо та Шахтаря у тріумф над підопічними Луїса Енріке.

Збірна України перед матчем з Іспанією / Фото УАФ

"Ми повинні це пов'язувати з приходом Мірчі Луческу в Динамо.

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Під його керівництвом всі без винятку футболісти почали прогресувати: молодий захисник Забарний, Шапаренко, Миколенко, Циганков, капітан Сидорчук, зараз ще Буяльський видужає. Це все заслуга Луческу. А гравці Шахтаря почали "тліти" – навпаки здали. Всі про це говорять", – цитує слова Миколи Павлова 1927.kiev.ua.

Нагадаємо, збірна України завдяки голу Циганкова перемогла Іспанію у надважкому поєдинку вперше в своїй історії (1:0).

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