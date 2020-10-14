Заслуженный тренер Украины Николай Павлов оценил вклад игроков Динамо и Шахтера в триумф над подопечными Луиса Энрике.

Сборная Украины перед матчем с Испанией / Фото УАФ

"Мы должны это связывать с приходом Мирчи Луческу в Динамо.

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Под его руководством все без исключения футболисты начали прогрессировать: молодой защитник Забарный, Шапаренко, Миколенко, Цыганков, капитан Сидорчук, сейчас еще Буяльский выздоровеет. Это все заслуга Луческу. А игроки Шахтера начали "тлеть" – наоборот сдали. Все об этом говорят", – цитирует слова Николая Павлова 1927.kiev.ua.

Напомним, сборная Украины благодаря голу Цыганкова победила Испанию в тяжелом поединке впервые в своей истории (1:0).

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