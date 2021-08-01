Фуенлабрада підписала вінгера Педро Леона, який пограв за мадридський Реал і низку іспанських клубів.

Досвідчений 34-річний іспанець дістався Фуенлабраді безкоштовно. Контракт із Педро Леоном розрахований на один сезон з опцією продовження ще на рік, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Останні 5 років Педро Леон виступав за Ейбар, який за підсумками сезону 2020/21 вилетів з Прімери. Також пограв за мадридський Реал (14 матчів, 2 голи, 1 асист та виграний Кубок Іспанії), Хетафе, Вальядолід і Леванте.

Нагадаємо, 31 липня гравцем Фуенлабради став Роман Зозуля. Минулий сезон команда з передмістя Мадрида завершила на 11-й позиції Сегунди. Новий чемпіонат у дивізіоні розпочнеться 15 серпня.

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