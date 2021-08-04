Накануне Фуенлабрада провела презентацию Романа Зозули в статусе новичка команды. Среди прочего украинцу снова пришлось опровергать информацию о своих якобы фашистских взглядах.

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"Это все ложь. Я приехал играть в футбол и помогать команде. Буду биться за нее и за болельщиков. Я очень рад быть здесь и готов выкладываться на все 100%. Готов умирать на поле", – сказал Зозуля.

Напомним, 31-летний форвард недавно нашел новый клуб. После ухода из Альбасете у Зозули было несколько вариантов, но в итоге он остался в испанской Сегунде, подписав контракт с Фуэнлабрадой.

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