"Это все ложь": Зозуля на презентации в новой команде в очередной раз опроверг обвинения в фашизме
Нападающий Фуенлабрады Роман Зозуля настроен на плодотворные выступления в своей новой команде.
Накануне Фуенлабрада провела презентацию Романа Зозули в статусе новичка команды. Среди прочего украинцу снова пришлось опровергать информацию о своих якобы фашистских взглядах.
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"Это все ложь. Я приехал играть в футбол и помогать команде. Буду биться за нее и за болельщиков. Я очень рад быть здесь и готов выкладываться на все 100%. Готов умирать на поле", – сказал Зозуля.
Напомним, 31-летний форвард недавно нашел новый клуб. После ухода из Альбасете у Зозули было несколько вариантов, но в итоге он остался в испанской Сегунде, подписав контракт с Фуэнлабрадой.
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