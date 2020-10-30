Манчестер Сіті після невдалого старту сезону задумався щодо зіркового підсилення, однак вирішив відмовитись від трансферу Мессі.

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За інформацією Don Balon, новим фаворитом Гвардіоли став Мбаппе. Причинами для цього став не дуже яскравий початок сезону від Ліонеля та його вік (аргентинець на 12 років старший за Кіліана).

Зазначається, що трансфер Мбаппе не обійдеться дуже дорого – його контракт із ПСЖ завершується у 2022 році і француз не збирається продовжувати угоду із парижанами. Фаворитом на підписання Мбаппе є Реал.

До слова, Кіліан у поточному сезоні відіграв у 7 матчах у складі ПСЖ, записавши до свого активу 6 голів та 6 асистів. Мессі ж за 7 поєдинків цього сезону відзначився 3 голами та 4 асистами.

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