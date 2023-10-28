"На мою думку, ми домінували протягом 60 хвилин. Але такий футбол. Нашій команді потрібно п'ять чи шість моментів, щоб забити гол. Реалу вистачило трьох шансів, щоб забити два м'ячі.

Неперевершений гол Беллінгема в Класіко у відеоогляді матчу Барселона – Реал – 1:2

Нам не вистачило ефективності. Якщо чесно, якщо хтось і мав виграти цей матч, то це ми. Функції Гаві в обороні полягали в тому, щоб відбирати м'ячі. Але Реал не так часто бив по воротах. Беллінгем скористався двома ситуаціями.

Вважаю, що наша команда провела гарну гру. Було відчуття, що Реал задоволений нічийним результатом. Коли здавалося, що до такого результату все і йде, стався цей невдалий момент із голом. Вони домінували лише протягом 25 хвилин і змусили нас страждати. Це питання ефективності, тому що ми грали дуже добре. Результат – сором, ганьба, але ми зробили крок уперед", – цитує Хаві Marca.

Нагадаємо, що Барселона після 11 турів має 24 бали й посідає третю сходинку в турнірній таблиці. Реал з 28 очками перебуває на першому місці.

Беллінгем самотужки обіграв Барселону – круті голи витягують Реал з пекла і шокують Циганкова з Довбиком, дивні судді