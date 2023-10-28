"По моему мнению, мы доминировали на протяжении 60 минут. Но таков футбол. Нашей команде нужно пять или шесть моментов, чтобы забить гол. Реалу хватило трех шансов, чтобы забить два мяча.

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Нам не хватило эффективности. Если честно, если кто-то и должен был выиграть этот матч, то это мы. Функции Гави в обороне заключались в том, чтобы отбирать мячи. Но Реал не так часто бил по воротам. Беллингем воспользовался двумя ситуациями.

Считаю, что наша команда провела хорошую игру. Было ощущение, что Реал доволен ничейным результатом. Когда казалось, что к такому результату все и идет, произошел этот неудачный момент с голом. Они доминировали лишь в течение 25 минут и заставили нас страдать. Это вопрос эффективности, потому что мы играли очень хорошо. Результат – стыд и позор, но мы сделали шаг вперед", – цитирует Хави Marca.

Напомним, что Барселона после 11 туров имеет 24 балла и занимает третье место в турнирной таблице. Реал с 28 очками находится на первом месте.

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