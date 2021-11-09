Оборонець боснійців Анель Ахмедходжіч впевнений, що "12-й гравець" суттєво допоможе його команді у вирішальних матчах відбору на чемпіонат світу 2022 року.

"Я завжди почуваюся добре, коли приїжджаю на збори національної команди. Мені подобається, коли я представляю свою країну. Ми з великим оптимізмом дивимося на майбутні матчі.

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Я думаю, що у нас є хороші шанси досягти позитивних результатів. Ми очікуємо, що трибуни будуть ущент заповнені, і мені кортить зіграти в такій обстановці. Підтримка вболівальників, безперечно, стане для нас значною перевагою над Фінляндією та Україною", – цитує Ахмедходжіч офіційний сайт Футбольного союзу БіГ.

Нагадаємо, матч між збірними Боснії і Герцеговини та України відбудеться 16 листопада у Зениці. Початок зустрічі о 21:45.

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