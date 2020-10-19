"Це футбол. Звичайно, я повинен проаналізувати другий тайм і зробити це я маю не на публіці. Але для вас я вважатиму за краще сказати, що це футбол, і відзначити віру Вест Хема в себе.

Шалений камбек команди Ярмоленка у відеоогляді матчу Тоттенхем – Вест Хем – 3:3

Нелегко, програючи 0:3 і поступаючись за всіма статтями, продовжувати вірити. Я знав, що вони вже не та команда, що була в минулому сезоні, але розгубити перевагу в три м'ячі – серйозне покарання для нас. І воно заслужене.

Я вже провів аналіз, стоячи біля краю поля, і зрозумів, що деякі речі вибивалися з контексту. Голи були забиті після стандартних положень, там був і автогол, і гол після підбору м'яча.

Ми контролювали гру, Кейн попав у штангу замість того, щоб вирішити результат матчу, і Бейл повинен був знімати всі питання про переможця. Напрошувався швидше наш четвертий гол, але це футбол. І саме тоді, коли ми контролювали гру, ми пропустили і дозволили їхній вірі зрости. Мої хлопці були недостатньо сильні морально, щоб впоратися з цим. В останні кілька секунд ми втратили 2 очки.

Я говорив, що треба бути напоготові при стандартних положеннях, було відомо, що суперник в цьому сильний. Вони билися до кінця за те, щоб їм пощастило, так що вітаю їх. Ця гра була у нас в руках, і ми втратили 2 очки", – цитує Жозе Моурінью BBC.

Зауважимо, Вест Хем Андрія Ярмоленка зумів відіграти 3 м'ячі та вирвати нічию на останніх секундах у матчі з Тоттенхемом. Українець з'явився на полі на 77 хвилині.

Тоттенхем у божевільному матчі втратив перемогу над Вест Хемом – Бейл дебютував, Ярмоленко допоміг розпочати камбек