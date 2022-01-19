"Це Росія, у нас тут багато Наташ": ЦСКА зганьбився презентацією турецького новачка
20:03 - Читать на русском
Росіяни вкотре осоромилися стереотипним мисленням.
ЦСКА представив Юсуфа Язиджи ганебним роликом. Пресслужба клубу опублікувала вигадане листування з футболістом.
Турок ігнорує ЦСКА, після чого йому написали: "Юсуфе, це Росія, у нас тут багато Наташ". Далі Юсуфу приписали слова: "Буду через 5 хвилин!"
Після негативної реакції в соцмережах ЦСКА видалив ролик і відсторонив від роботи людей, які його створювали.
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