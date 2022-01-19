ЦСКА представив Юсуфа Язиджи ганебним роликом. Пресслужба клубу опублікувала вигадане листування з футболістом.

Турок ігнорує ЦСКА, після чого йому написали: "Юсуфе, це Росія, у нас тут багато Наташ". Далі Юсуфу приписали слова: "Буду через 5 хвилин!"

Після негативної реакції в соцмережах ЦСКА видалив ролик і відсторонив від роботи людей, які його створювали.