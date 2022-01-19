"Это Россия, у нас здесь много Наташ": ЦСКА опозорился презентацией турецкого новичка
20:07 - Читати українською
Русские в очередной раз оконфузились стереотипным мышлением.
ЦСКА представил Юсуфа Язиджи позорным роликом. Пресс-служба клуба опубликовала вымышленную переписку с футболистом.
Турок игнорирует ЦСКА, после чего ему написали: "Юсуф, это Россия, у нас здесь много Наташ". Далее Юсуфу приписали слова: "Буду через 5 минут!"
После негативной реакции в соцсетях ЦСКА удалил ролик и отстранил от работы создававших его людей.
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