ЦСКА представил Юсуфа Язиджи позорным роликом. Пресс-служба клуба опубликовала вымышленную переписку с футболистом.

Турок игнорирует ЦСКА, после чего ему написали: "Юсуф, это Россия, у нас здесь много Наташ". Далее Юсуфу приписали слова: "Буду через 5 минут!"

После негативной реакции в соцсетях ЦСКА удалил ролик и отстранил от работы создававших его людей.