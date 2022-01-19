Лілль віддав Ясуфа Язиджі у оренду з правом викупу московському ЦСКА. У минулому сезоні турок був важливим виконавцем у чемпіонській команді, але у нинішній кампанії не демонстрував гри належного рівня.

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Замінити Язиджі повинен Хатем Бен Арфа, який приєднався до "догів" на правах вільного агента. Для 34-річного француза це вже сьомий клуб в чемпіонаті Франції. Бен Арфа півроку перебував без команди після відходу з Бордо минулого літа.

До слова, нинішня кампанія для чинних чемпіонів складається не так успішно. Після 20-ти турів Лілль посідає лише 11-те місце в турнірній таблиці.

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