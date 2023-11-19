Франція влаштувала справжній погром у матчі з Гібралтаром. Команда Дідьє Дешама виграла 14:0, здобувши рекордну перемогу в історії європейських кваліфікацій на ЧЄ і ЧС. Кіліан Мбаппе відзначився хет-триком і забив 300-й гол у професіональній кар'єрі.

Рекордна перемога "синіх" з шедевром Мбаппе у відеоогляді матчу Франція – Гібралтар – 14:0

"300 голів – нова вершина для мене. Але це відходить на другий план, тому що збірна Франції продемонструвала надзвичайну гру. Не приховую, що я завжди хотів увійти в історію футболу.

Є гравці, які забили 800, 850 голів. Тому 300 – це просто смішно. Але це ще один крок уперед. Я хочу і надалі мати вирішальний вплив для моєї збірної та клубу", – цитує Мбаппе TF1.

Нагадаємо, Кіліан Мбаппе дебютував у збірній Франції в 2017 році. З того часу 24-річний нападник зіграв за національну команду 72 матчі, забив 42 голи і виграв ЧС-2018.

Нідерланди вийшли на Євро-2024, Франція з хет-триком Мбаппе влаштувала карлику історичні 14:0