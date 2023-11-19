Франция устроила настоящий погром в матче с Гибралтаром. Команда Дидье Дешама выиграла 14:0, одержав рекордную победу в истории европейских квалификаций на ЧЕ и ЧМ. Килиан Мбаппе отличился хет-триком и забил 300-й гол в профессиональной карьере.

Рекордная победа "синих" с шедевром Мбаппе в видеообзоре матча Франция – Гибралтар – 14:0

"300 голов – новая вершина для меня. Но это отходит на второй план, потому что сборная Франции продемонстрировала чрезвычайную игру. Не скрываю, что я всегда хотел войти в историю футбола.

Есть игроки, забившие 800, 850 голов. Поэтому 300 – это просто смешно. Но это еще один шаг вперед. Я хочу и дальше иметь решающее влияние для моей сборной и клуба", – цитирует Мбаппе TF1.

Напомним, Килиан Мбаппе дебютировал в сборной Франции в 2017 году. С того времени 24-летний нападающий сыграл за национальную команду 72 матча, забил 42 гола и выиграл ЧМ-2018.

Нидерланды вышли на Евро-2024, Франция с хет-триком Мбаппе устроила карлику исторические 14:0