Екс-хавбек "синьо-жовтих" Євген Левченко не може змиритися з результатом матчу з казахами (2:2) в рамках відбору до ЧС-2022.

"Ми пропустили два ідентичних голи. Будемо відверті, наш правий фланг сьогодні провалився. Караваєв, коли йде просте переведення м'яча, з якихось причин дає бити два рази, і Валіуллін забиває ці голи легко і просто.

"Як з такою грою перемагати Францію?": Гецко шокований розхлябаністю збірної України у матчі з Казахстаном

Я розумію розчарування хлопців, розумію, наскільки складно це прийняти, але для футболу України це дійсно катастрофа.

Якщо ти не можеш реалізувати стільки моментів, потім на 93 хвилині забиваєш складний, робочий гол, а потім в ідентичній ситуації знову пропускаєш – для мене це незрозуміло. Пропустити два голи в такому ключі – це просто ганьба", – сказав Левченко у програмі "Головна команда".

Нагадаємо, свій наступний відбірковий поєдинок чемпіонату світу Україна проведе у Києві зі збірною Франції 4 вересня.

"Буратіни", "ситі коти", "піжони", "кошмар", "нема слів": збірну України нещадно б'ють за Казахстан – накипіло