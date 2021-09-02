Экс-хавбек "сине-желтых" Евгений Левченко не может смириться с результатом матча с казахами (2:2) в рамках отбора к ЧМ-2022.

"Мы пропустили два идентичных гола. Будем откровенны, наш правый фланг сегодня провалился. Караваев, когда идет простой перевод мяча, по каким-то причинам дает бить два раза, и Валиуллин забивает эти голы легко и просто.

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Я понимаю разочарование ребят, понимаю, насколько сложно это принять, но для футбола Украины это действительно катастрофа.

Если ты не можешь реализовать столько моментов, потом на 93 минуте забиваешь сложный, рабочий гол, а потом в идентичной ситуации снова пропускаешь – для меня это непонятно. Два гола в таком ключе – это просто позор", – сказал Левченко в программе "Головна команда".

Напомним, свой следующий отборочный поединок чемпионата мира Украина проведет в Киеве со сборной Франции 4 сентября.

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