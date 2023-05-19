Леверкузенський Байєр не зумів знайти аргументи в домашньому матчі-відповіді півфіналу Ліги Європи з Ромою (0:0) і вибув із розіграшу турніру.

Римська команда звела "стіну" біля своїх воріт і зуміла стримати представника Бундесліги після домашньої перемоги з рахунком 1:0.

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"Шкода, що такий стиль гри може бути винагороджений у півфіналі такого високого рівня. Дуже шкода – насамперед для самого футболу. Але я маю привітати суперника – таким огидним способом він домігся своєї мети", – прокоментував виліт своєї команди Керем Демірбай.

"Ми не заслуговували на те, щоб нас вибила команда, яка не має нічого спільного з футболом. Як це взагалі можливо? Як можна вийти у фінал, демонструючи таку гру? Це не футбол! Вихід у фінал такої команди – безумство", – заявив Надім Амірі.

"Після кожного удару по воротах на полі лежав один гравець Роми, якого доводилося виносити з поля ледве не на ношах, бо він був "сильно" травмований. Думаю, після такого виступу всі вболівальники знають, за кого вболівати у фіналі Ліги Європи – бажаю Севільї удачі. Сумно, що така гра привела Рому до успіху", – цитує спортивного директора Байєра Сімона Рольфеса Kicker.

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