"Перш за все я хочу надіслати повідомлення Емілії-Романьї (повінь забрала життя 9 людей – прим.). Саме в найгірших труднощах нам вдається знайти найкраще в собі. У Римі це святковий день, але ми не можемо забути про смуток людей у ​​цей важкий час.

Три італійські команди зіграють в фіналах єврокубків вперше за 25 років

Щодо гри? Хлопці віддали все, цей матч – результат нашої роботи, нашого досвіду, нашої тактичної майстерності та того, що ми знали, як вистояти. Ми фантастична команда. Якби у нас не було Смоллінга на лаві запасних, ми, ймовірно, не отримали б цю нічию. Ми втратили Спінаццолу, потім Челіка, якби Кріса не було, було б дуже важко.

Один удар за матч? Єдині команди, які не страждають, це виняткові команди, у яких на лаві запасних є гравці вартістю 40-70 мільйонів євро. Наприклад, Альварес, Фоден і Марез вийшли у Ман Сіті проти Реала. Ми втрачаємо 4-5 гравців і страждаємо. Ми інвестували 7 мільйонів євро в трансфери й ми у фіналі. Те, що ми зробили, надзвичайно.

Два фінали за два роки? Я зацікавлений не в тому, щоб писати історію Роми, а в тому, щоб допомагати хлопцям рости й робити щось важливе, а також радувати фанатів, які мені так багато дали. Я хочу принести радість цим людям. Для нас це дуже велика радість.

Севілья і Ювентус дуже сильні, мені було без різниці, хто стане суперником. Ми подумаємо про це пізніше", – цитує тренера "вовків" сайт Ді Марціо.

Нагадаємо, що Рома завдали лише один удар по воротах Байєра у матчі-відповіді півфіналу Ліги Європи. Однак, це не завадило здобути путівку у фінал, в якому італійці зіграють проти Севільї. Моурінью виводить "вовків" у фінал вдруге поспіль. У минулому сезоні Рома під керівництвом португальця здобула трофей Ліги конференцій.

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