Леверкузенский Байер не сумел найти аргументы в ответном домашнем полуфинале Лиги Европы с Ромой (0:0) и выбыл из розыгрыша турнира.

Римская команда возвела "стену" у своих ворот и сумела сдержать представителя Бундеслиги после домашней победы со счётом 1:0.

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"Жаль, что такой стиль игры может быть вознагражден в полуфинале такого высокого уровня. Очень жаль – в первую очередь для самого футбола. Но я должен поздравить соперника – таким отвратительным способом он добился своей цели", – прокомментировал вылет своей команды Керем Демирбай.

"Мы не заслуживали того, чтобы нас выбила команда, которая не имеет ничего общего с футболом. Как это вообще возможно? Как можно выйти в финал, демонстрируя такую игру? Это не футбол! Выход в финал такой команды – безумие", – заявил Надим Амири.

"После каждого удара по воротам на поле лежал один игрок Ромы, которого приходилось выносить с поля чуть ли не на носилках, потому что он был "сильно" травмирован. Думаю, после такого выступления все болельщики знают, за кого болеть в финале Лиги Европы – желаю Севилье удачи. Грустно, что такая игра привела Рому к успеху", – цитирует спортивного директора Байера Симона Рольфеса Kicker.

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