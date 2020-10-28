"Завершувати кар'єру після Євро-2021 точно не планую. Це точно не відповідає дійсності. Зваживши всі факти, розумію, чому з'явилася ця інформація. На мій погляд, трохи негарно говорити про те, чого немає насправді. Піарити цих людей я точно не буду, але ще раз переконався, що честь і гідність є не у всіх.

Пятов може завершити футбольну кар'єру після Євро-2020

Поки-що я ще сам для себе не вирішив, коли повішу рукавички на цвях. Під час карантину я спілкувався з Ігорем Цигаником і говорив, що як для гравця збірної Євро-2021 для мене, напевно, буде останнім турніром. Але те, що я завершую кар'єру наступного літа, як написали, це – нонсенс. Як мінімум, це некоректно по відношенню до мене.

Для мене прикладом у плані воротарської майстерності є не тільки Джанлуїджі Буффон, який у свої 42 роки виходить на поле, але і Саша Шовковський, який за свою кар'єру досяг багато чого і грав на високому рівні дуже довго. Скільки я буду грати? Все буде залежати від настрою і від травм. Слава Богу, вони поки обходять мене стороною. Так, COVID-19 трохи вибив з колії, у нас багато в команді перехворіли і зараз набирають кондиції. У той же час наші молоді гравці скористалися шансом у Лізі чемпіонів – в матчах з Реалом і Інтером показали, чого вони варті. Я дуже гордий тим, що у Шахтарі підростає така молодь", – сказав Пятов у коментарі виданню Sport.ua.

Нагадаємо, Андрій Пятов майже всю свою кар'єру проводить у Шахтарі, за який виступає з 2007 року. Також він зіграв 95 матчів у футболці збірної України.

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