"Завершать карьеру после Евро-2021 точно не планирую. Это точно не соответствует действительности. Взвесив все факты, понимаю, почему появилась эта информация. На мой взгляд, немного некрасиво говорить о том, чего нет на самом деле. Пиарить этих людей я точно не буду, но еще раз убедился, что честь и достоинство есть не у всех.

Пятов может завершить футбольную карьеру после Евро-2020

Пока что я еще сам для себя не решил, когда повешу перчатки на гвоздь. Во время карантина я общался с Игорем Цыгаником и говорил, что как для игрока сборной Евро-2021 для меня, наверное, будет последним турниром. Но то, что я завершаю карьеру следующим летом, как написали, это – нонсенс. Как минимум, это некорректно по отношению ко мне.

Для меня примером в плане вратарской мастерства является не только Джанлуиджи Буффон, который в свои 42 года выходит на поле, но и Саша Шовковский, который за свою карьеру достиг многого и играл на высоком уровне очень долго. Сколько я буду играть? Все будет зависеть от настроения и от травм. Слава Богу, они пока обходят меня стороной. Да, COVID-19 немного выбил из колеи, у нас много в команде переболели и сейчас набирают кондиции. В то же время наши молодые игроки воспользовались шансом в Лиге чемпионов – в матчах с Реалом и Интером показали, чего они стоят. Я очень горд тем, что в Шахтере подрастает такая молодежь", – сказал Пятов в комментарии изданию Sport.ua.

Напомним, Андрей Пятов почти всю свою карьеру проводит в Шахтере, за который выступает с 2007 года. Также он сыграл 95 матчей в футболке сборной Украины.

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