"Я розумію, що є певні складнощі із розривом контракту, з виїздом із Росії. Справжнього його світогляду ми не знаємо.

"Ваню, що у тебе в голові?": Левченко – до Ордеця, який проміняв рідне місто на контракт в Росії

Але те, що він вирішив мовчати і там перебувати – у моєму розумінні це просто ніж у спину для багатьох людей, які зараз воюють, яких вбивають. Для мене це нонсенс", – сказав Левченко у програмі "Денисов Time".

Нагадаємо, Ордець ще на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну поплакав за рідну Волноваху та виступив за мир, але розривати контракт з москвичами не поспішає і продовжує перебувати у ворожій державі.

Голодуючі Поволжя-8: список українців, які обрали співпрацю з окупантами – кров і на їхніх руках