Колишній гравець збірної України Євген Левченко не може повірити у лицемірність захисника московського Динамо Івана Ордеця.

"Годувальник" поплакав за рідну Волноваху, але розривати контракт з москвичами не поспішає.

Воронін: Зупиніть цього сучого сина Путіна – ми живемо у 2022 році, а не в період Другої світової війни

"Ваню Ордецю, ти ж нормальний хлопець. Українець. Все розумієш. Постиш про Волноваху. А сам усе ще на контракті у країні, яка вбиває українців. Ваню, що у тебе в голові?" – написав Левченко у Twitter, прикріпивши символічну картинку про "піки точені або х*ї др*чені".

Нагадаємо, деякі годувальники (Воронін, Ракицький тощо) таки "прозріли" і вже розірвали контракти з окупантськими клубами.

Ігнорування й пацифізм без згадок про агресію – як російська спортивна журналістика "підтримала" Україну в дні війни