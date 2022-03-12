"Я понимаю, что есть определенные сложности с разрывом контракта, с выездом из России. Точного его мировоззрения мы не знаем.

"Ваня, что у тебя в голове?": Левченко – к Ордецу, который променял родной город на контракт в России

Но то, что он принял решение молчать и там находиться – в моем понимании это просто нож в спину для многих людей, которые сейчас воюют, которых убивают. Для меня это нонсенс", – сказал Левченко в программе "Денисов Time".

Напомним, Ордец еще в начале полномасштабного вторжения России в Украину поплакал за родную Волноваху и выступил за мир, но расторгать контракт с москвичами не спешит и продолжает находиться во враждебном государстве.

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