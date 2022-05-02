Про футбол високого рівня у сусідній країні можуть забути надовго. Дискваліфікація тамтешніх клубів та збірних продовжена.

На Росії про футбол можуть забути

На сьогоднішньому засіданні Виконкому УЄФА ухвалено низку рішень щодо російських команд, які 28 лютого були викинуті з усіх змагань через початок повномасштабної війни в України. Як і очікувалося, відсторонення усіх тамтешніх команд продовжено.

Отож, збірна Росії не братиме участі в Лізі націй 2022/23. Команді Валерія Карпіна автоматично зараховане почесне останнє місце в групі 2 дивізіону B. Росіяни вилетять у нижчий дивізіон з 16-го місця серед усіх команди Ліги B.

Жіноча збірна Росії не зіграє на Євро-2022, яке відбудеться в Англії з 6 по 31 липня. Замість неї на турнір поїде Португалія, яку росіянки перемогли в плей-офф. Також жіноча збірна дискваліфікована з відбору на ЧС-2023.

З відбору на молодіжне Євро-2023 росіян теж викинули. Кваліфікація у групі С продовжиться з 5-ма командами.

Російських клубів не буде в Лізі чемпіонів, Лізі Європи і Лізі конференцій 2022/23. За підсумками наступного сезону росіянам присвоїли 4,333 бала в таблицю коефіцієнтів УЄФА – еквівалент найгіршого їхнього сезону за останні 5 років.

Дискваліфікація поширюється і на футзальні турніри під егідою УЄФА. Також не братимуть до уваги заявки росіян на проведення Євро-2028 і Євро-2032, інформує офіційний сайт Організації.

Якою буде оновлена Ліга чемпіонів – збільшення кількості учасників, незвичний формат, ліквідація групового етапу