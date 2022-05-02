УЄФА офіційно дискваліфікував російські клуби і збірні з єврокубків та інших турнірів сезону 2022/23
Про футбол високого рівня у сусідній країні можуть забути надовго. Дискваліфікація тамтешніх клубів та збірних продовжена.
На сьогоднішньому засіданні Виконкому УЄФА ухвалено низку рішень щодо російських команд, які 28 лютого були викинуті з усіх змагань через початок повномасштабної війни в України. Як і очікувалося, відсторонення усіх тамтешніх команд продовжено.
Отож, збірна Росії не братиме участі в Лізі націй 2022/23. Команді Валерія Карпіна автоматично зараховане почесне останнє місце в групі 2 дивізіону B. Росіяни вилетять у нижчий дивізіон з 16-го місця серед усіх команди Ліги B.
Жіноча збірна Росії не зіграє на Євро-2022, яке відбудеться в Англії з 6 по 31 липня. Замість неї на турнір поїде Португалія, яку росіянки перемогли в плей-офф. Також жіноча збірна дискваліфікована з відбору на ЧС-2023.
З відбору на молодіжне Євро-2023 росіян теж викинули. Кваліфікація у групі С продовжиться з 5-ма командами.
Російських клубів не буде в Лізі чемпіонів, Лізі Європи і Лізі конференцій 2022/23. За підсумками наступного сезону росіянам присвоїли 4,333 бала в таблицю коефіцієнтів УЄФА – еквівалент найгіршого їхнього сезону за останні 5 років.
Дискваліфікація поширюється і на футзальні турніри під егідою УЄФА. Також не братимуть до уваги заявки росіян на проведення Євро-2028 і Євро-2032, інформує офіційний сайт Організації.
Якою буде оновлена Ліга чемпіонів – збільшення кількості учасників, незвичний формат, ліквідація групового етапу