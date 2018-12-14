"Це не справжнє обличчя Челсі", – Фабрегас став на захист клубу у расистському скандалі

Півзахисник Челсі Сеск Фабрегас вважає, що неправильно звинувачувати клуб у расизмі через маленьку групу фанатів, які проявляли расизм у матчах проти Манчестер Сіті та Віді.

"Все, що можу сказати: коли я на вулиці, на Стемфорд Брідж, коли їжджу з Челсі по всьому світу, фанати неймовірно ставляться до мене та моїх партнерів.

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Я не знаю, хто відповідальний за ці інциденти, але, повторююсь, я не можу приймати або погоджуватись із тим, що клуб винний. Таке трапляється з багатьма клубами. Це не справжнє обличчя Челсі, мені шкода це чути.

Якщо щось трапилось, проблема буде вирішена. Зараз увага через це саме на Челсі. Якщо ми подивимось на увесь світ, таке можна знайти всюди. Чим швидше ми позбавимось таких людей, тим буде краше.

Зараз йде розслідування, клуб чудово з цим розбирається. Якщо треба буде щось зробити, воно буде зроблене. Я не сумніваюся в цьому.

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Коли ми перетинаємо межу з расизмом, це занадто далеко, така поведінка не мусить бути дозволена. Люди, яких спіймали, будуть покарані, і це буде для них урок. Сподіваюсь, що це допоможе у різних життєвих ситуаціях", – цитує Фабрегаса офіційний сайт Челсі.