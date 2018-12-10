toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЛІВЕРПУЛЬ - НАПОЛІ ШАХТАР - ЛІОН

Челсі застосував санкції проти 4 фанатів, які ображали Стерлінга

21:37 124 Читать на русском
Челсі застосував санкції проти 4 фанатів, які ображали Стерлінга
Рахім Стерлінг / Sky Sports

Лондонський Челсі покарав 4 вболівальників, які дозволили собі висловлювання расистського характеру на адресу форварда Манчестер Сіті Рахіма Стерлінга під час матчу 15 туру АПЛ (2:0).

Челсі на своєму офіційному сайті повідомив, що обмежив доступ до власного сайту та сторінок у соцмережах 4 вболівальникам, що підозрюються в образах нападника Манчестер Сіті Рахіма Стерлінга на расистському підгрунті.

Вболівальники Челсі образили Стерлінга – в АПЛ розгорівся расистський скандал

"Ми продовжуємо власне розслідування цього інциденту. Ми також співпрацюємо з поліцією і надаємо їй всі необхідні дані, якими володіємо.

У Челсі вважають огидною будь-яку форму дискримінації. Клуб буде застосовувати санкції по відношенню до всіх уболівальників, помічених в ній, аж до заборони на відвідування матчів. Ми також будемо підтримувати розслідування щодо таких людей", – йдеться в заяві клубу.

Мессі як культовий фільм із Золотим м'ячем, Роналду вже не найкращий в Італії, шок Срни – підсумки євровікенду

Англія16 турСтемфорд Брідж (Лондон)

Челсі - Манчестер Сіті: Субота 08 грудня 2018

Челсі
Матч завершено
2 : 0
Манчестер Сіті
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті футбольні фанати Расизм у футболі Челсі - Манчестер Сіті Рахім Стерлінг Рахім Стерлінг Челсі Челсі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
год
:
46
хв
Барселона
22:00
Тоттенхем
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук