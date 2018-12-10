Челсі застосував санкції проти 4 фанатів, які ображали Стерлінга

Лондонський Челсі покарав 4 вболівальників, які дозволили собі висловлювання расистського характеру на адресу форварда Манчестер Сіті Рахіма Стерлінга під час матчу 15 туру АПЛ (2:0).

Челсі на своєму офіційному сайті повідомив, що обмежив доступ до власного сайту та сторінок у соцмережах 4 вболівальникам, що підозрюються в образах нападника Манчестер Сіті Рахіма Стерлінга на расистському підгрунті.

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"Ми продовжуємо власне розслідування цього інциденту. Ми також співпрацюємо з поліцією і надаємо їй всі необхідні дані, якими володіємо.

У Челсі вважають огидною будь-яку форму дискримінації. Клуб буде застосовувати санкції по відношенню до всіх уболівальників, помічених в ній, аж до заборони на відвідування матчів. Ми також будемо підтримувати розслідування щодо таких людей", – йдеться в заяві клубу.

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