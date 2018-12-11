"Мені соромно, але це не був расизм", – фанат Челсі зробив заяву щодо образ Стерлінга

Вболівальник Челсі Колін Вінг, який образив форварда Манчестер Сіті Рахіма Стерлінга під час матчу 16 туру АПЛ, заявив, що це не був расизм.

"Мені дуже соромно за свою поведінку, і я страшенно себе почуваю. Але, ображаючи його, я не вживав прикметника "чорний". Я сказав "манкуніанський". Я ходжу на матчі Челсі вже 50 років, і в зв'язку з місцем, на якому я сиджу, часто потрапляю в об'єктиви камер. Якби я раніше був замішаний в подібних ситуаціях, мене б уже зловили. Ніхто з людей поруч нічого не чув.

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Я хочу публічно вибачитися перед Рахімом і сподіваюся, що він проявить себе краще, ніж я, і прийме мої вибачення. Хоча моя поведінка і не мало расистського підтексту, я все одно повів себе неправильно. Це було жахливо, але через це я вже втратив роботу і сезонний абонемент, так що всі отримали те, чого хотіли. Чому тепер не можна залишити мене в спокої?", – сказав Вінг Daily Mail.

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