"Мені сподобався початок гри. Динаміка була хорошою, паси хороші. Зрештою, оскільки ми недостатньо загрожували їм, нам довелося зіграти між лініями. У суперника не було жодного удару по воротах, я думаю, у Ліверпуля було три-чотири. Ми влучили у поперечину, мали удар головою від Жоти та ситуація Гакпо наприкінці гри. Зазвичай ми забиваємо один або два з моментів, які у нас були. Цього вечора не спрацювало.

Дві поперечки і стійка допомогли господарям набрати очки: відеоогляд матчу Крістал Пелас – Ліверпуль – 0:0

Я думаю, що ми вбили атмосферу своєю грою. Коли футбол передбачуваний, це означає, що легше захищатися. Щоб бути непередбачуваним, потрібно більше рухатися, це те, що ми можемо запропонувати. Ми віддавали контроль м'яча, але суперник теж був дуже агресивний. Відчуваємо, що щось не так, але Ліверпуль здобув очко на виїзді. Це не блискуче, але це нормально", – цитує Клоппа BBC.

Ліверпуль в семи останніх матчах здобув лише дві перемоги в АПЛ. Наразі команда Юргена Клоппа посідає 7 місце, маючи в своєму активі 36 балів.

Астон Вілла опустила Евертон у зону вильоту – "вкрадений" асист Миколенка й історичне досягнення Воткінса