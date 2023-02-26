"Мне понравилось начало игры. Динамика была хорошей, пасы хорошие. В конце концов, поскольку мы недостаточно угрожали им, нам пришлось сыграть между линиями. У соперника не было ни одного удара по воротам, я думаю, у Ливерпуля было три-четыре. Мы попали в перекладину, был удар головой от Жоты и ситуация Гакпо в конце игры. Обычно мы забиваем один или два из моментов, которые у нас были, в этот вечер не сработало.

Две перекладины и штанга помогли хозяевам набрать очки: видеообзор матча Кристал Пэлас – Ливерпуль – 0:0

Я думаю, что мы убили атмосферу своей игрой. Когда футбол предсказуем, это значит, что легче защищаться. Чтобы быть непредсказуемым нужно больше двигаться, это то, что мы можем предложить. Мы отдавали контроль мяча, но соперник тоже был очень агрессивен. Чувствуем, что что-то не так, но Ливерпуль завоевал очко на выезде. Это не блестяще, но это нормально", – цитирует Клоппа BBC.

Ливерпуль в семи последних матчах одержал только две победы в АПЛ. Пока команда Юргена Клоппа занимает 7 место, имея в своем активе 36 баллов.

Астон Вилла опустила Эвертон в зону вылета – "украденный" ассист Миколенко и историческое достижение Уоткинса