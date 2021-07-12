"У нас є величезний привід для гордості після всього того, чого ми добилися. Ми всі – переможці. Ми всі хотіли виграти фінал, тому, швидше за все, тепер наша душа поболить якийсь час. Відлуння болю буде відчуватися до кінця кар'єри, але що поробиш, такий футбол. Ми помітно додали після чемпіонату світу в Росії, а тепер треба продовжувати у тому ж дусі.

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Не треба опускати голову. Будь-хто може не забити пенальті. Ми разом перемагаємо, разом і програємо. Навчимося на своїх помилках і станемо сильнішими. Все це додасть нам ще більше мотивації перед чемпіонатом світу у наступному році.

Ми грали проти дуже гарної команди. Чудово розпочали матч. Потім, можливо, опустилися надто глибоко. Часом, якщо швидко забиваєш, здається, що дуже просто взяти і засушити гру. Здавалося, що ми контролюємо ситуацію і суперник нічого не може створити. У додатковий час повернулися у гру і створили кілька напівмоментів.

Це найгірше відчуття у світі, якщо програєш у серії пенальті. Турнір був фантастичним. Ми повинні пишатися собою, не опускати ніс. Зараз буде боляче, і боліти буде ще певний час", – цитує Кейна офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, Англія вийшла вперед у матчі з Італією вже на другій хвилині, однак в середині другого тайму пропустила. У серії післяматчевих пенальті "Три леви" не змогли реалізувала три одинадцятиметрових – влучно пробили лише Кейн та Магуайр.

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