"У нас есть огромный повод для гордости после всего того, чего мы добились. Мы все – победители. Мы все хотели выиграть финал, поэтому, скорее всего, теперь наша душа поболит какое-то время. Отголоски боли будут ощущаться до конца карьеры, но что поделать, таков футбол. Мы заметно прибавили после чемпионата мира в России, а теперь надо продолжать в том же духе.

Магуайр – о поражении от Италии в финале Евро-2020: Мое сердце разбито

Не надо опускать голову. Любой может не забить пенальти. Мы вместе побеждаем вместе и проигрываем. Научимся на своих ошибках и станем сильнее. Все это придаст нам еще больше мотивации перед чемпионатом мира в следующем году.

Мы играли против очень хорошей команды. Прекрасно начали матч. Потом, возможно, опустились слишком глубоко. Порой, если быстро забиваешь, кажется, что очень просто взять и засушить игру. Казалось, что мы контролируем ситуацию и соперник ничего не может создать. В дополнительное время вернулись в игру и создали несколько полумоментов.

Это худщее ощущение в мире, если проигрываешь в серии пенальти. Турнир был фантастическим. Мы должны гордиться собой, не опускать нос. Сейчас будет больно, и болеть будет еще некоторое время", – цитирует Кейна официальный сайт УЕФА.

Напомним, Англия вышла вперед в матче с Италией уже на второй минуте, однако в середине второго тайма пропустила. В серии послематчевых пенальти "Три льва" не смогли реализовала три одиннадцатиметровых – точно пробили лишь Кейн и Магуайр.

Италия – Англия: заслуженный триумф "Скуадры" на Евро-2020, Кьеллини и Бонуччи делают разницу, а Саутгейт наказан за зло