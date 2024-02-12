На той момент форвард Айнтрахта міг принести Франції другий титул чемпіонів світу поспіль, але в овертаймі фіналу ЧС-2022 не зумів прошити Еміліано Мартінеса після виходу віч-на-віч. Аргентина виграла у серії пенальті.

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"Я завжди буду хлопцем, який не реалізував вихід віч-на-віч у фіналі чемпіонату світу. Це на все життя. Навіть коли моя кар'єра закінчиться, люди однаково говоритимуть про це зі мною. Звичайно, мені все ще неприємно", – сказав Коло Муані в інтерв'ю Onze Mondial.

Нагадаємо, Рандаль почав грати за збірну Франції перед самісіньким катарським Мундіалем. На турнір він поїхав, маючи лише 10 хвилин за два матчі у футболці національної команди. Наразі Коло Муані зіграв за команду Дідьє Дешама вже 13 матчів (два голи й один асист).

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