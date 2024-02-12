На тот момент форвард Айнтрахта мог принести Франции второй титул чемпионов мира подряд, но в овертайме финала ЧМ-2022 не сумел прошить Эмилиано Мартинеса после выхода один на один. Аргентина выиграла в серии пенальти.

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"Я всегда буду парнем, который не реализовал выход один на один в финале чемпионата мира. Это на всю жизнь. Даже когда моя карьера закончится, люди все равно будут говорить об этом со мной. Конечно, мне все еще неприятно", – сказал Коло Муани в интервью Onze Mondial.

Напомним, Рандаль начал играть за сборную Франции перед самым катарским Мундиалем. На турнир он поехал, имея лишь 10 минут за два матча в футболке национальной команды. Сейчас Коло Муани сыграл за команду Дидье Дешама уже 13 матчей (два гола и один ассист).

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