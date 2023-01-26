"Взаємини Артети з Арсеналом схожі на мої з Барселоною. Я можу тренувати Манчестер Сіті, можу працювати будь-де, але якщо Барселона покличе, я поїду до Барселони. Це мій клуб.

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Я пам'ятаю один матч, коли Артета ще працював моїм помічником. Зазвичай він завжди стрибав, святкуючи голи. У тому матчі ми забили багато голів. Я стрибав і святкував, потім обернувся – а Артета сидить. Ми грали з Арсеналом. Тоді я зрозумів: "Цьому хлопчикові подобається Арсенал".

Всі мають мрії, і я знаю, що він пішов у клуб, про роботу в якому мріяв. Він був фанатом Арсенала, бо грав там, був капітаном та любив цей клуб. Коли йому надійшла пропозиція від Арсенала, я не хотів йому заважати. Життя надто коротке. Ти маєш літати", – цитує Гвардіолу FootballEspana.

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