"Я счастлив за всю работу, которую проделал для того, чтобы забить этот гол. Но это еще не весь мой потенциал. Это всего 20%.

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Я чувствую себя хорошо, потому что играть под руководством Почеттино, нашего тренера, приятно. Мне это доставляет удовольствие", – цитирует Мудрика ESPN.

Украинский футболист также описал свои первые шесть месяцев в составе Челси как "период обучения", в течение которого ключевым уроком было терпение.

Михаил Мудрик присоединился к Челси зимой 2023 года. Впервые за "синих" украинцу удалось отличиться только в недавнем товарищеском матче против Брайтона.

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