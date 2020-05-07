"Це краще, ніж талант": екс-форвард Манчестер Юнайтед розкрив секрет успіху Роналду

Колишній форвард Манчестер Юнайтед Луї Саа поділився спогадами про виступи разом з португальцем Кріштіану Роналду.

"Він завжди прогресував, але я б не сказав, що він змінився як людина. Він впродовж всієї кар'єри вирізнявся відданістю справі. Хіба що раніше він був трохи менше впевнений у собі, оскільки йому треба було доводити, що він найкращий.

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Але та впевненість, з якою він працював над собою, – це приголомшливий навик. Він тренувався постійно і до межі. Це краще, ніж талант. У нього був унікальний дар досконально аналізувати свою гру вже у 18 років. Я вважаю, що він – геній.

Запитайте кого завгодно – тренуватися і працювати над собою важко, коли у вас є талант. Не кожному це під силу. Багато гравців залишаються задоволені тим, що у них є. Але він завжди хотів більшого", – цитує Саа прес-служба Манчестер Юнайтед.

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