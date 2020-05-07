"Это лучше, чем талант": экс-форвард Манчестер Юнайтед раскрыл секрет успеха Роналду

Бывший форвард Манчестер Юнайтед Луи Саа поделился воспоминаниями о выступлениях вместе с португальцем Криштиану Роналду.

"Он всегда прогрессировал, но я бы не сказал, что он изменился как человек. Он на протяжении всей карьеры отличался преданностью делу. Разве что раньше он был немного меньше уверен в себе, поскольку ему надо было доказывать, что он лучший.

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Но и уверенность, с которой он работал над собой, – это потрясающий навык. Он тренировался постоянно и до предела. Это лучше, чем талант. У него был уникальный дар досконально анализировать свою игру уже в 18 лет. Я считаю, что он – гений.

Спросите кого угодно – тренироваться и работать над собой трудно, когда у вас есть талант. Не каждому это под силу. Многие игроки остаются довольны тем, что у них есть. Но он всегда хотел большего", – цитирует Саа пресс-служба Манчестер Юнайтед.

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