"Я хотів би висловити жаль у зв'язку з тим, що сталося. Це чорна сторінка в історії португальського футболу та всієї країни. Бенфіка просто дотримувалася регламенту, Белененсеш теж був змушений зіграти. Якби Бенфіка не вийшла на поле, то отримала б технічну поразку.

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Нам має бути соромно через те, що сталося, але Бенфіка не несе за це відповідальності. Нам теж було неприємно виходити на поле за таких умов.

О 19:13 наша команда вже була готова до гри, і ми навіть не знали, в якому складі зіграє Белененсеш. Не було інформації. Наше становище у цій ситуації очевидне. Я розумію ситуацію Белененсеша, торік ми пройшли через це. Через коронавірус ми втратили перемогу в чемпіонаті та Кубку Португалії. Ні Бенфіка, ні Белененсеш не збиралися скасовувати матч.

У них є хворі, але багато залишилися вдома з негативними тестами, тож Белененсеш не знав, хто зіграє. Для скасування гри не було умов, адже Белененсеш не зробив нічого подібного. Нам повідомили, що Бенфіка має вийти на поле.

Бенфіці не сподобався матч. Я не дозволив би, щоб португальський футбол знову проходив через це, адже минулого року ми вже стикалися з такою ситуацією. Але це знову сталося.

Хто відповідає за це? Точно не Бенфіка. Ми були змушені грати, інакше нам присудили б технічну поразку. Чи це справедливо? Ні. Це погано впливає на португальський футбол і всю країну", – цитує Кошту Rádio Renascença.

Нагадаємо, через спалах COVID-19 у Белененсеша залишилось лише 9 здорових гравців на матч, який арбітр достроково завершив після першого тайму.

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