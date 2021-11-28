Поєдинок 12-го туру чемпіонату Португалії між Белененсешем та Бенфікою можна сміливо назвати одним із найабсурдніших матчів в історії футболу.

Чемпіонат Португалії 2021/22, 12-й тур

Белененсеш – Бенфіка – 0:7

Голи: Кау, 1, (аг), Сеферовіч, 14, 39, (пен.), Вайгль, 27, Нуньєс, 32, 36, 45

Банальний матч португальської першості привернув увагу вболівальників з усього світу ще до його початку – Белененсеш вийшов на матч проти Бенфіки лише з 9-ма гравцями у складі (номінальний воротар зіграв у полі). Причиною став масовий спалах COVID-19 у складі Белененсеша.

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Попри нерівні склади, команди розпочали гру. Бенфіка вже на першій хвилині вийшла вперед завдяки автоголу Кау. Далі відбулось просто знущання із суперника – "орли" відвантажили ще 6 голів у ворота Белененсеша ще до перерви.

Другий тайм поєдинку протривав лише 3 хвилини. Белененсеш повернувся з перерви, маючи у складі 7 гравців. Жоау Монтейру впав на полі через травму, і арбітри ухвалили рішення завершити матч, оскільки на полі залишилось лише 6 футболістів у складі Белененсеша (мінімальна кількість гравців – 7).

Таким чином, арбітр зафіксував перемогу Бенфіки 7:0, що дозволило суттєво покращити різницю голів команді Яремчука, та піднятись на перше місце у турнірній таблиці.

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