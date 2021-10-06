"Дзвінок Кумана тривав 40 секунд. З легендами так не прощаються. Спочатку він сказав мені, що я не входжу у його плани, а потім заявив, що якщо ситуація з моїм контрактом не буде вирішена, я зіграю проти Вільяреала.

"Я досі не знаю, чого від мене хотів Куман": П'яніч – про свій провал у Барсі і головну проблему каталонського гранда

Йому не вистачило сили волі для того, щоб чітко сказати мені, кому я не потрібен – йому чи клубу. Було дуже важко через все, що я зробив для команди. Після цього дзвінка я поговорив із дружиною і з Мессі. Рік видався важкий. Мессі тоді сказав, що хоче піти, а мене виставили з клубу. Для наших сімей це був жахливий час", – цитує Суареса Marca.

Нагадаємо, минулого літа Луїс після 6 років у Барселоні перебрався в Атлетіко, за який вже встиг провести 48 матчів (26 голів і 4 асисти).

"Трансфер Грізманна – відстій": Куман здивований "підступом" Суареса – Барселона ставить на двох гравців після Мессі