"Это было ужасное время для наших с Месси семей": Суарес – о роковом приходе Кумана в Барселону
Форвард мадридского Атлетико Луис Суарес вспомнил, как тогда еще новоиспеченный наставник Барселоны Рональд Куман выставил его за дверь.
"Звонок Кумана длился 40 секунд. С легендами так не прощаются. Сначала он сказал мне, что я не вхожу в его планы, а потом заявил, что если ситуация с моим контрактом не будет решена, я сыграю против Вильярреала.
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Ему не хватило силы воли для того, чтобы четко сказать мне, кому я не нужен – ему или клубу. Было очень трудно из-за всего, что я сделал для команды. После этого звонка я поговорил с женой и с Месси. Год выдался тяжелым. Месси тогда сказал, что хочет уйти, а меня выставили из клуба. Для наших семей это было ужасное время", – цитирует Суареса Marca.
Напомним, прошлым летом Луис после 6 лет в Барселоне перебрался в Атлетико, за который уже успел провести 48 матчей (26 голов и 4 ассиста).
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